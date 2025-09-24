BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag in Grün
Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 39,47 GBP zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,3 Prozent auf 39,47 GBP. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 39,63 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,12 GBP. Zuletzt wechselten 460.289 BAT-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,22 GBP am 23.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 33,57 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,76 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,57 GBP an.
Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.
BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2027 3,87 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
