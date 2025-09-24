BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 39,40 GBP zu.
Werte in diesem Artikel
Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Bei 39,65 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,12 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.274.117 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,22 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 33,45 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,76 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.02.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,87 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen