BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 39,40 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Bei 39,65 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,12 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.274.117 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,22 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 33,45 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,76 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,87 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

