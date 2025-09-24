BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Freitagmittag kaum verändert
Die Aktie von BAT zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BAT-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 39,31 GBP.
Mit einem Kurs von 39,31 GBP zeigte sich die BAT-Aktie im London-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Bei 39,33 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,98 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,20 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 202.329 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,93 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,22 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,76 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,57 GBP.
Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 11.02.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 3,87 GBP je Aktie belaufen.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
