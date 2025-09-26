BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Montagvormittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von BAT zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die BAT-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 39,39 GBP.

Im London-Handel kam die BAT-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 39,39 GBP. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 39,55 GBP zu. Die größten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 39,36 GBP. Bei 39,55 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.131 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. 11,70 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 50,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,76 GBP ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.

Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2027 3,87 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

