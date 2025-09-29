DAX23.695 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,10 -0,8%Gold3.810 -0,6%
Nach Kursrutsch

Darum geben die Ölpreise weiter nach

30.09.25 08:41 Uhr
Ölpreise sinken erneut - die Gründe | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Dienstag nach dem starken Kursrückgang zum Wochenbeginn weiter nachgegeben.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete im frühen Handel 67,69 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Am Montag war der Brent-Preis wegen einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg über eine Ausweitung der Fördermenge des Ölkartells Opec+ deutlich gefallen.

Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent pendelt seit Anfang August in einer relativ engen Spanne zwischen 65 und 70 Dollar. Auf Jahressicht verbilligte sich Brent-Öl um rund neun Prozent. Ähnlich sieht es bei der US-Sorte WTI aus. Diese verbilligte sich im Jahresverlauf um rund sieben Prozent. Am Dienstag gab der WTI-Preis wie die Notierung für Brent nach einem deutlichen Kursrutsch am Vortag leicht nach - er fiel um 30 Cent auf 63,15 Dollar.

/zb/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: IhorL / Shutterstock.com, Pavel Chagochkin / Shutterstock.com