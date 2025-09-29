Nach Kursrutsch

Die Ölpreise haben am Dienstag nach dem starken Kursrückgang zum Wochenbeginn weiter nachgegeben.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete im frühen Handel 67,69 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Am Montag war der Brent-Preis wegen einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg über eine Ausweitung der Fördermenge des Ölkartells Opec+ deutlich gefallen.

Wer­bung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent pendelt seit Anfang August in einer relativ engen Spanne zwischen 65 und 70 Dollar. Auf Jahressicht verbilligte sich Brent-Öl um rund neun Prozent. Ähnlich sieht es bei der US-Sorte WTI aus. Diese verbilligte sich im Jahresverlauf um rund sieben Prozent. Am Dienstag gab der WTI-Preis wie die Notierung für Brent nach einem deutlichen Kursrutsch am Vortag leicht nach - er fiel um 30 Cent auf 63,15 Dollar.

/zb/jha/

LONDON (dpa-AFX)