Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag gesucht

02.05.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Plus bei 23,99 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 23,99 EUR nach oben. Bei 24,08 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.354.255 Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 29,35 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,111 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,03 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2025. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Bayer. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,43 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie Was Analysten von der Bayer-Aktie erwarten Bayer-Aktie leichter: HSBC senkt Ziel für Bayer DAX 40-Titel Bayer-Aktie: Diese Dividende steht Bayer-Aktionären zu

