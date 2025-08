Bayer Aktie News: Bayer büßt am Mittwochvormittag ein

So bewegt sich Bayer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 27,10 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 27,10 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 26,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 354.965 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,52 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 32,17 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,50 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,04 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 13,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,39 EUR je Bayer-Aktie.

