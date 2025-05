Bayer Aktie News: Bayer büßt am Vormittag ein

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 24,85 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 24,85 EUR ab. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,82 EUR ab. Bei 24,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.365 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,87 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 35,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,111 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,51 EUR an.

Am 13.05.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

