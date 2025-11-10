Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Montagmittag fester

Blick auf Bechtle-Kurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 35,20 EUR.

Das Papier von Bechtle konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 35,20 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 35,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,10 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.477 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 19,60 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,35 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,703 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.08.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,44 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,49 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,51 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

