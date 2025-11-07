Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 34,96 EUR.
Um 09:05 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 34,96 EUR nach oben. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 35,04 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.510 Bechtle-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 20,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,703 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
