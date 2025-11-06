Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Bechtle im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 35,50 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 35,50 EUR. Kurzfristig markierte die Bechtle-Aktie bei 35,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 35,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.343 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 15,68 Prozent niedriger. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,703 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

