Bechtle Aktie News: Bechtle verbilligt sich am Mittwochvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 34,90 EUR abwärts.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 34,90 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 34,80 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.122 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 17,10 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 17,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,703 EUR belaufen. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren gekostet

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht