Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 35,54 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
35,30 EUR -0,60 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 35,54 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,30 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.972 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 19,13 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,703 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

