Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 36,30 EUR.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 36,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 36,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.484 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 13,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,83 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,703 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

