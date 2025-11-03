DAX24.159 +0,8%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,76 -0,5%Gold3.996 -0,2%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bechtle im Fokus

Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Montagvormittag schwächer

03.11.25 09:22 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Montagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36,20 EUR -0,02 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,40 EUR ab. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,28 EUR nach. Bei 36,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 11.572 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 15,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Mit einem Kursverlust von 21,04 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,703 EUR aus. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,49 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,47 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
