Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Montagvormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,40 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,40 EUR ab. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,28 EUR nach. Bei 36,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 11.572 Bechtle-Aktien den Besitzer.
Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 15,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Mit einem Kursverlust von 21,04 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,703 EUR aus. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.
Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,49 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,47 Mrd. EUR umsetzen können.
Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie
Nachrichten zu Bechtle AG
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
