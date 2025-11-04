Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 35,42 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 35,42 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,30 EUR nach. Bei 35,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.939 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Mit einem Kursverlust von 18,86 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,703 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Bechtle gewährte am 08.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

