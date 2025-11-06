Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Bechtle im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 34,62 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 34,62 EUR ab. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 34,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.934 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 21,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,703 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,47 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,83 EUR je Aktie.

