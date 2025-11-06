DAX24.030 -0,1%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 -3,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.313 -1,2%Euro1,1512 +0,2%Öl63,91 +0,6%Gold4.009 +0,8%
Blick auf Bechtle-Kurs

Bechtle Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bechtle

06.11.25 12:04 Uhr
Bechtle Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bechtle

06.11.25 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 35,08 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 35,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 35,06 EUR. Bei 35,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9.566 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 20,01 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 18,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,703 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR erwirtschaftet worden. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

