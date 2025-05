Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag im Plus

Kurs der Bechtle

Die Aktie von Bechtle zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 39,84 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 39,84 EUR zu. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 40,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,16 EUR. Bisher wurden heute 26.123 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 29.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 38,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,716 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,85 EUR.

Bechtle gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 1,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

