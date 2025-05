Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 39,00 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 39,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 40,16 EUR. Bei 40,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 122.551 Bechtle-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,70 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 22,31 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,85 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,50 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

