Blick auf Bechtle-Kurs

Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagmittag billiger

22.09.25 12:12 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagmittag billiger

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 37,40 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 37,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 37,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,16 EUR. Bisher wurden heute 14.226 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,57 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,84 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

