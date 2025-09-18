Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag kaum verändert

Bechtle im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Im XETRA-Handel kam die Bechtle-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 38,54 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 38,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 38,70 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,54 EUR nach. Bei 38,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.401 Bechtle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Abschläge von 25,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 1,49 Mrd. EUR gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

