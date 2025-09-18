Bechtle Aktie News: Bechtle verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Bechtle hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bechtle-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,54 EUR.

Mit einem Kurs von 38,54 EUR zeigte sich die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel um 15:50 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 38,70 EUR zu. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 38,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,70 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.151 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Gewinne von 9,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

