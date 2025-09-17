Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 38,42 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 38,42 EUR zu. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.938 Bechtle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Gewinne von 9,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

