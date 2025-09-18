ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP (SAP SE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Sorgen über die generelle Bedrohung für Software durch Künstliche Intelligenz (KI), die nachlassende Auftragsdynamik und das schwierige Geschäftsumfeld hätten den Aktienkurs seit dem Juni-Hoch schon um 16 Prozent sinken lassen, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er hält die KI-Sorgen für unbegründet und sieht SAP in einer besonderen Position, das Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
