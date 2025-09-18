DAX23.646 -0,1%ESt505.463 +0,1%Top 10 Crypto16,30 -1,5%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.256 -0,1%Euro1,1739 -0,4%Öl67,18 -0,5%Gold3.652 +0,2%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro

19.09.25 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
228,70 EUR -1,50 EUR -0,65%
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP (SAP SE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Sorgen über die generelle Bedrohung für Software durch Künstliche Intelligenz (KI), die nachlassende Auftragsdynamik und das schwierige Geschäftsumfeld hätten den Aktienkurs seit dem Juni-Hoch schon um 16 Prozent sinken lassen, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er hält die KI-Sorgen für unbegründet und sieht SAP in einer besonderen Position, das Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
12:51SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
