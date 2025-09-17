Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 37,78 EUR zu.

Das Papier von Bechtle konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 37,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 37,80 EUR. Mit einem Wert von 37,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.433 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,43 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,700 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,48 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,49 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

