Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 38,42 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 38,42 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 38,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 69.393 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,700 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren