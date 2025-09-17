DAX23.642 +1,2%ESt505.451 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.132 +0,3%Nas22.505 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,14 +0,3%Gold3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 PUMA 696960 Continental 543900 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktie im Blick

Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag fester

18.09.25 16:11 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 38,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
38,96 EUR 1,26 EUR 3,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 38,42 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 38,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 69.393 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,700 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen