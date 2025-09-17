Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 38,42 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 38,42 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 38,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 69.393 Bechtle-Aktien.
Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,700 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.
Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,84 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingefahren
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bechtle AG
Nachrichten zu Bechtle AG
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen