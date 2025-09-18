DAX23.508 -0,6%ESt505.447 -0,2%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1766 +0,2%Öl66,80 +0,2%Gold3.721 +1,0%
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Profil
Aktienentwicklung

Bechtle Aktie News: Bechtle verbilligt sich am Montagvormittag

22.09.25 09:29 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle verbilligt sich am Montagvormittag

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 38,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
37,86 EUR -0,58 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 38,18 EUR. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 38,16 EUR. Mit einem Wert von 38,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 752 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 42,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 9,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 24,72 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,700 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,83 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.08.2025. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
