Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagnachmittag im Minus

29.08.25 16:10 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 39,10 EUR.

Das Papier von Bechtle befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 39,10 EUR ab. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,90 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,24 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 40.160 Aktien.

Bei einem Wert von 42,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 7,67 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,700 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,47 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
