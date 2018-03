Intel erwägt wohl Übernahmegebot für Broadcom

Auch ein eigenes Übernahmegebot für den Halbleiterhersteller Broadcom ist darunter, verlautete aus Insiderkreisen.

Intel beobachte die seit Monaten laufende Übernahmeschlacht sehr genau, weil der Konzern einen Zusammenschluss von Broadcom und QUALCOMM als ernstzunehmende Bedrohung wahrnehme. Sollte sich abzeichnen, dass Broadcom bei QUALCOMM erfolgreich sein könnte, wäre Intel vorbereitet, selbst mit einem Gebot für Broadcom in das Rennen einzusteigen, sagten die Informanten.

Intel prüft diesen Schritt nach ihrer Darstellung mit Beraten seit Ende vergangenen Jahres. Es ist allerdings alles andere als sicher, dass der Plan tatsächlich umgesetzt wird. Einer der Informanten hält dies angesichts des nötigen Aufwands und der Komplexität für unwahrscheinlich. Broadcom bringt an der Börse gegenwärtig 104 Milliarden Dollar auf die Waage.

Denkbar ist nach Angaben eines Informanten auch, dass sich Intel am Ende für andere, kleinere Zukäufe entscheidet. In jedem Fall bekommt das Übernahmedrama um QUALCOMM damit eine neue Wendung. Würde Broadcom den Wettbewerber übernehmen, der selbst gerade den Infineon-Konkurrenten NXP zu schlucken versucht, käme es zu dramatischen Veränderungen in der Halbleiterindustrie. Dies hätte auch Auswirkungen auf große Wettbewerber wie Intel.

NEW YORK (Dow Jones)

