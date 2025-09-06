Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Berkshire Hathaway konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 739.800,00 USD.

Um 15:46 Uhr ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 739.800,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 739.800,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 733.250,00 USD. Zuletzt wechselten 12 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 812.855,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 8,99 Prozent niedriger. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 657.900,00 USD. Abschläge von 11,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Am 02.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8.601,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 21.122,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal 92,52 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 30.838,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Warren Buffetts Investment-Vermächtnis - alle Tipps & Tricks des Altmeisters auf einen Blick

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingebracht

Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren