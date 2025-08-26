Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verteuert sich am Mittwochabend

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 743.272,01 USD zu.

Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 743.272,01 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 743.834,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 738.250,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23 Berkshire Hathaway-Aktien.

Bei 812.855,00 USD markierte der Titel am 03.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,36 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 657.900,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Berkshire Hathaway-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 909.218,00 USD aus.

Am 02.08.2025 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21.122,00 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 30.838,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

