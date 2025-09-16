Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 2,73 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 2,73 USD. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,73 USD an. Mit einem Wert von 2,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 47.570 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei 7,59 USD markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 178,02 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 74,96 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 93,19 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,919 USD je Aktie aus.

