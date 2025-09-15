BigBearai Aktie News: BigBearai springt am Abend an

Notierung im Blick

Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BigBearai konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 14,4 Prozent auf 5,83 USD.

Das Papier von BigBearai legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 14,4 Prozent auf 5,83 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 5,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,35 USD. Zuletzt wurden via New York 20.201.991 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,36 USD ab. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 76,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 11.08.2025 äußerte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 39,78 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

