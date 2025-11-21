BigBearai Aktie News: BigBearai gibt am Freitagnachmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 5,48 USD.

Der BigBearai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 5,48 USD. Das Tagestief markierte die BigBearai-Aktie bei 5,43 USD. Mit einem Wert von 5,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 965.452 BigBearai-Aktien.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 88,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 2,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 170,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BigBearai veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 33,14 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,51 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BigBearai am 18.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,927 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen

Ausblick: BigBear.ai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?