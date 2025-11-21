DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.488 +1,9%Bitcoin73.756 -1,9%Euro1,1514 -0,1%Öl62,56 -1,0%Gold4.089 +0,3%
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Kursentwicklung

BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagabend mit roter Tendenz

21.11.25 20:23 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagabend mit roter Tendenz

Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 5,44 USD.

Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,4 Prozent auf 5,44 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte BigBearai-Aktie bei 5,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,55 USD. Zuletzt wurden via New York 5.064.216 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 90,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 2,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 10.11.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,16 Prozent auf 33,14 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BigBearai am 18.03.2026 vorlegen.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,927 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

