Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tritt am Mittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel zuletzt bei 38,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Bijou Brigitte-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 12:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bijou Brigitte-Aktie sogar auf 38,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 38,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 400 Stück.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 18,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

