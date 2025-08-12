Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Mittwochmittag fester

So bewegt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach oben. Im Stuttgart-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 38,40 EUR.

Um 12:00 Uhr wies die Bijou Brigitte-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 38,40 EUR nach oben. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,50 EUR zu. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,30 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 100 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,50 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 21,09 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,10 EUR am 28.08.2024. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 19,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bijou Brigitte gewährte am 06.11.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

