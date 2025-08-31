Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Vormittag nordwärts

Bilfinger SE im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 89,00 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 89,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 89,30 EUR. Bei 88,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.264 Bilfinger SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 98,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,11 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,80 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 53,03 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,29 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Bilfinger SE-Aktie angepasst

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz und Industriedienstleister Bilfinger

LBBW stuft HOCHTIEF-Aktie ab: Anleger trennen sich von Papieren