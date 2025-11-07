Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 90,25 EUR.

Der Bilfinger SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 90,25 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,15 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.672 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,68 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 52,85 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Analysten bewerten die Bilfinger SE-Aktie im Durchschnitt mit 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 lud Bilfinger SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,35 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,28 EUR fest.

