Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Mittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 91,95 EUR.

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 11:41 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 91,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 92,65 EUR. Bei 92,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 11.515 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Bei 98,00 EUR markierte der Titel am 13.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 119,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2024 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,50 EUR.

Bilfinger SE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

