DAX wenig bewegt -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
So bewegt sich Bilfinger SE

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Mittag

10.09.25 12:05 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Mittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 91,95 EUR.

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 11:41 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 91,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 92,65 EUR. Bei 92,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 11.515 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Bei 98,00 EUR markierte der Titel am 13.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 119,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2024 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,50 EUR.

Bilfinger SE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
23.05.2025Bilfinger SE BuyUBS AG
15.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
11.05.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
28.04.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

