Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran
Notierung im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Einbußen

11.11.25 12:04 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 90,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
92,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 90,65 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.981 Bilfinger SE-Aktien.

Bei einem Wert von 104,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 42,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 113,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,70 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,28 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
23.05.2025Bilfinger SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
11.05.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
28.04.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen