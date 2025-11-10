Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 91,90 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 91,90 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,70 EUR. Mit einem Wert von 92,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.938 Bilfinger SE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 104,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 13,60 Prozent Luft nach oben. Am 28.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 53,70 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,70 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.
Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.
In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
