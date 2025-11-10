DAX23.920 +1,5%Est505.647 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.821 +1,2%Euro1,1566 +0,1%Öl64,23 +0,8%Gold4.085 +2,1%
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Aufschlag

10.11.25 09:22 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 91,50 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 91,50 EUR zu. Bei 92,70 EUR erreichte die Bilfinger SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,45 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.208 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,40 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Mit einem Zuwachs von 14,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 53,50 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,28 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen