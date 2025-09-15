DAX23.657 +1,3%ESt505.453 +1,6%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1832 +0,1%Öl68,07 +0,2%Gold3.668 +0,2%
Blick auf Bilfinger SE-Kurs

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Donnerstagmittag

18.09.25 12:07 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Donnerstagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 95,90 EUR.

Bilfinger SE
96,50 EUR 2,15 EUR 2,28%
Das Papier von Bilfinger SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 95,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 97,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 95,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.515 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 56,41 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

