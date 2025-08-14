Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Nachmittag ab

Kurs der Bilfinger SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 90,85 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die Bilfinger SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 90,85 EUR. Das Tagestief markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 90,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.058 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR an. Gewinne von 7,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 53,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,29 EUR fest.

