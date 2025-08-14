Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Nachmittag ab

DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.712 +2,1%Nas21.489 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,52 -0,2%Gold3.371 +1,0%
Kurs der Bilfinger SE

22.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 90,85 EUR.

Bilfinger SE
90,70 EUR -0,55 EUR -0,60%
Um 15:51 Uhr ging es für die Bilfinger SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 90,85 EUR. Das Tagestief markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 90,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.058 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR an. Gewinne von 7,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 53,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,29 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
23.05.2025Bilfinger SE BuyUBS AG
15.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
11.05.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
28.04.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

