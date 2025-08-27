Bilfinger SE Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Bilfinger SE

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 89,45 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 89,45 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bilfinger SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,25 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.913 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Bei 98,00 EUR erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 8,72 Prozent niedriger. Bei 41,80 EUR fiel das Papier am 25.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 53,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie aus.

Bilfinger SE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,29 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

