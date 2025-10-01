BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 99,81 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 99,81 USD. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 100,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 40.749 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,84 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 18,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,81 USD gegenüber -3,62 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 295,83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 138,55 Mio. USD umgesetzt.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 09.11.2026.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,846 EUR einfahren.

