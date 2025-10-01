BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend im Plus

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 101,92 USD.

Um 20:06 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 101,92 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 102,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 99,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 237.489 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 129,27 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 26,83 Prozent zulegen. Bei 81,84 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 24,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 295,83 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 113,52 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,846 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

