'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Neuer Bitcoin-Rekord -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Darum zeigt sich der Euro tiefer - Yen stark unter Druck
Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagabend behauptet

06.10.25 20:23 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagabend behauptet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 105,52 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 20:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 105,52 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 105,85 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 104,45 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.057 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,27 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 22,51 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,44 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 135,33 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 295,83 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 113,52 Prozent gesteigert.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,847 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

